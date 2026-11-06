LeMaitre Vascular stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LeMaitre Vascular hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.750 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 68.0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch