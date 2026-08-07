LeMaitre Vascular: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

LeMaitre Vascular äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.74 USD, nach 0.600 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat LeMaitre Vascular mit einem Umsatz von insgesamt 70.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9.57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch