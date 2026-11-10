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Profitabilität verbessert 10.11.2026 09:38:00

LEM-Aktie springt an: Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr markant gesteigert

LEM-Aktie springt an: Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr markant gesteigert

LEM ist im ersten Semester 2026/27 (per Ende September) kräftig gewachsen. Markant verbessert hat sich damit auch die Profitabilität.

LEM
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Zwischen April und September erhöhte sich der Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 17,7 Prozent auf 174,6 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein Plus von 17,2 Prozent, wie der Westschweizer Elektronikkomponenten-Hersteller am Dienstag mitteilte. Der Auftragseingang kletterte derweil gar um 34,4 Prozent auf 201,7 Millionen in die Höhe.

Dabei haben umsatzmässig insbesondere die Geschäftsfelder Automation und Energy Distribution & High Precision mit Wachstumsraten von knapp 26 bzw. über 70 Prozent stark zugelegt. Beide Zielmärkte profitierten laut Mitteilung von einer guten Nachfrage unter anderem für Anwendungen in Rechenzentren, etwa Motoren für Kühl- und Ventilationssysteme oder Anwendungen für die Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (UPS) und für die Stabilisierung der Stromnetze.

Auch die beiden Bereiche Renewable Energy (+12,2%) und Automation (+4,0%) legten zu, während das Geschäftsfeld Track (-13,2%) als einziges rückläufige Verkäufe verzeichnete.

Der höhere Umsatz schlug sich auch im Ergebnis nieder. Der operative Gewinn (EBIT) hat sich auf 25,7 Millionen Franken mehr als verdoppelt, wobei die entsprechende Marge um 7 Prozentpunkte auf 14,7 Prozent stieg. Der Reingewinn war mit 19,2 Millionen beinahe dreimal so hoch wie im Vorjahr.

LEM begründete diese Verbesserungen mit Preisdisziplin, operativen Verbesserungen und insgesamt stabilen allgemeinen Kosten trotz des Umsatzanstiegs. Dies habe die Effekte der höheren Einkaufspreise und Personalkosten sowie den anhaltenden Druck auf die Preise mehr als aufgewogen.

Die Erwartungen von Analysten gemessen am AWP-Konsens wurden damit auf allen Ebenen übertroffen.

Mittelfrist-Ausblick bestätigt

Erstmals macht das Unternehmen auch konkrete Angaben für das Gesamtjahr 2026/27. Demnach wird ein Umsatz zwischen 310 und 330 Millionen Franken sowie eine EBIT-Marge im tiefen bis mittleren Zehnprozent-Bereich erwartet.

Auf mittlere Frist wird die Ambitionen eines durchschnittlichen jährlichen Wachstums in Lokalwährungen von 4 bis 7 Prozent bestätigt. Die EBIT-Marge soll dabei in den Bereich von 10 bis 15 Prozent zu liegen kommen.

Die LEM-Aktie klettert am Dienstag an der SIX zeitweise um 6,69 Prozent auf 605,98 Franken.

cf/uh

Plan-les-Ouates (awp)

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