Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’825 0.5%  SPI 19’514 0.5%  Dow 51’887 -0.2%  DAX 24’875 -0.1%  Euro 0.9195 -0.2%  EStoxx50 6’283 0.4%  Gold 4’332 0.0%  Bitcoin 51’460 -1.1%  Dollar 0.7925 -0.1%  Öl 79.8 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese KI-Aktien könnten laut Fondsmanager wichtiger sein als NVIDIA
Hapag-Lloyd-Aktie im Plus: Schweizer Grossreederei MSC hat wohl Interesse - MSC dementiert
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Aktien von AST SpaceMobile und SpaceX ziehen nach offenbar erfolgreicher Satellitenmission an
Stadler-Aktie trotzdem schwächer: Auftrag für 25 weitere Güterlokomotiven
Suche...
eToro entdecken
17.06.2026 14:57:36

Leistungsfähigster kommerzieller KI-Rechner bei Basel in Betrieb

Arlesheim (awp) - In Arlesheim bei Basel ist der leistungsfähigste kommerziell betriebene KI-Supercomputer der Schweiz offiziell in Betrieb genommen worden. Die Anlage auf dem Innovationscampus Uptownbasel soll Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentlichen Institutionen den Betrieb anspruchsvoller Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Schweiz ermöglichen.

Der Rechner verfügt über 192 Hochleistungsprozessoren des Typs Nvidia H100, wie der Betreiber Phoeniqs und die Projektpartner am Mittwoch mitteilten. Er soll unter anderem für das Training grosser Sprachmodelle, die Pharmaforschung, Robotik, digitale Zwillinge oder die Optimierung von Produktionsprozessen eingesetzt werden.

Ein zentrales Argument der Betreiber ist, dass Daten und Anwendungen unter Schweizer Recht im Land verbleiben und nicht über ausländische Cloud-Anbieter verarbeitet werden müssen. Nach Angaben der Betreiber stehen für den Betrieb rund drei Megawatt Leistung zur Verfügung. Die entstehende Abwärme wird zur Beheizung des Areals genutzt und in ein regionales Wärmenetz eingespeist.

Der neue Rechner ist zwar der leistungsfähigste kommerzielle KI-Supercomputer der Schweiz, jedoch nicht der leistungsstärkste Computer des Landes insgesamt. Diese Rolle kommt dem Supercomputer "Alps" des Schweizerischen Hochleistungsrechenzentrums (CSCS) in Lugano zu. Das 2024 eingeweihte System gehört zu den leistungsfähigsten Supercomputern der Welt und wird unter anderem für Klimaforschung, Wetterprognosen und die Entwicklung komplexer KI-Modelle genutzt.

Der Innovationscampus Uptownbasel in Arlesheim vereint Unternehmen aus Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Quantencomputing, Life Sciences und digital vernetzter Industrie. Bis 2030 sollen dort bis zu 100 Unternehmen mit rund 2500 Arbeitsplätzen angesiedelt werden.

to/cg

In eigener Sache

Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung

Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

13:50 EZB hebt Zinsen an: Drei Gradmesser für den Finanzstandort Deutschland
09:38 Marktüberblick: BMW im Fokus
09:09 SMI-Aufschwung hält an
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Aufwärtsdynamik lässt nach
16.06.26 Julius Bär: 25.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
16.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Novartis, Swiss Re, Swisscom, UBS
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’353.71 19.66 SQEBJU
Short 14’654.32 13.76 S3OBDU
Short 15’183.47 8.99 S3CBNU
SMI-Kurs: 13’825.15 17.06.2026 14:59:35
Long 13’214.35 19.25 SXBKNU
Long 12’945.43 13.97 SU3B7U
Long 12’367.11 8.85 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold zieht bei Reserveanlagen an US-Dollar vorbei: Weshalb Notenbanken plötzlich umdenken
SpaceX-Aktie setzt Höhenflug fort: Zukauf von KI-Experte Cursor in Milliardendeal
Siegfried-Aktie sinkt: Grossanlage zur Herstellung von Wirkstoffen in Minden eingeweiht
Diese KI-Aktien könnten laut Fondsmanager wichtiger sein als NVIDIA
Strategy-Aktie im Fokus: Ein Blick hinter die Milliarden-Bitcoin-Wette
Dow vs. S&P 500 - Warum die Index-Wahl an der Börse kaum relevant ist
Bayer erzielt wichtigen Erfolg in den USA - Aktie dennoch im Minus
SpaceX-Optionen ziehen Anleger an - Experten mahnen zur Vorsicht
Roter Handelsschluss: Micron Technology-Aktie setzt Rally nur zeitweise fort - auch QUALCOMM und Sandisk im Fokus
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend auf rotem Terrain