Leidos öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Leidos lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.28 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Leidos ein EPS von 2.82 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.47 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.63 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch