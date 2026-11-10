LEGS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LEGS hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

LEGS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 111.99 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16.11 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.12 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 73.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LEGS einen Umsatz von 8.70 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch