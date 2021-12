Legend Power Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Legend Power Systems präsentierte in der am 23.12.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2021 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0.040 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0.040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2.71 Millionen CAD – ein Plus von 35.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Legend Power Systems 2.00 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0.020 CAD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3.90 Millionen CAD taxiert.

Redaktion finanzen.ch