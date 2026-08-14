Legend Biotech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Legend Biotech hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.18 USD. Im letzten Jahr hatte Legend Biotech einen Gewinn von -0.680 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 388.1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Legend Biotech 256.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch