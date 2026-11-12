Legend Biotech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Legend Biotech präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32.19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 272.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 360.5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch