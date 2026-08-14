Legato Merger veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Legato Merger hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.190 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Legato Merger mit einem Umsatz von insgesamt 113.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 47.39 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch