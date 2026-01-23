Legato Merger Aktie 57377650 / US52473X1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.01.2026 03:23:53
Legato Merger Corp. IV Prices IPO Of 20 Mln Units At $10.00/unit
(RTTNews) - Legato Merger Corp. IV announced that it priced its initial public offering of 20 million units at $10.00 per unit. The units will be listed on the NYSE American Market and will begin trading under the ticker symbol "LEGO U" on January 23, 2026.
The company noted that each unit consists of one ordinary share and one-third of one redeemable warrant, each whole warrant entitling the holder thereof to purchase one ordinary share at a price of $11.50 per share, subject to adjustment. Only whole warrants are exercisable and will trade. Once the securities comprising the units begin separate trading, the ordinary shares and redeemable warrants are expected to be listed on NYSE American under the symbols "LEGO" and "LEGO WS," respectively.
Nachrichten zu Legato Merger Corp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Legato Merger Corp Registered Shs
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: SMI und DAX beenden Handel mit Gewinnen -- Wall Street letztlich im Plus -- Märkte in Fernost schliesslich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.