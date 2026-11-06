LegalZoomcom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

LegalZoomcom hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.05 USD gegenüber 0.020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

LegalZoomcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 195.2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 190.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch