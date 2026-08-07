LegalZoomcom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LegalZoomcom liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LegalZoomcom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 205.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 192.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch