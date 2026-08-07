Legacy Housing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Legacy Housing lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Legacy Housing noch ein Gewinn pro Aktie von 0.600 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 66.4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch