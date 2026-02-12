Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: US-Kongress soll Quanteninitiative verlängern
BYD zieht im globalen Absatzranking an Ford vorbei - doch die Aktienkurse sprechen eine andere Sprache
Palantir-Aktie fällt dennoch deutlich: Verteidigungspräsenz gestärkt durch Front-Einsatz-Freigabe
Pinterest-Aktie dennoch tiefrot - Analystenerwartungen weitgehend erfüllt
Rivian-Aktie reagiert mit Kurssprung auf besser als erwartete Erlöse
12.02.2026 23:38:56

Legacy Education Inc. Q2 Profit Rises

(RTTNews) - Legacy Education Inc. (LGCY) released earnings for its second quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $2.04 million, or $0.15 per share. This compares with $1.39 million, or $0.10 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 40.7% to $19.18 million from $13.63 million last year.

Legacy Education Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.04 Mln. vs. $1.39 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.10 last year. -Revenue: $19.18 Mln vs. $13.63 Mln last year.

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!

Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

