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07.08.2026 06:37:00
LEG Immobilien verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
LEG Immobilien hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LEG Immobilien 0.770 USD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat LEG Immobilien 398.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 389.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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