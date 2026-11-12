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12.11.2026 08:18:45
LEG Immobilien mit Einbruch beim Nettogewinn
DOW JONES--LEG Immobilien hat in den ersten neun Monaten unter dem Strich einen Gewinneinbruch verzeichnet. Gründe waren unter anderem eine niedrigere Bewertung und ein niedrigerer Veräusserungserlös der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien im Vorjahresvergleich, höhere Zinsaufwendungen. Den grössten Anteil hatte ein positiver Steuereffekt im Vorjahr.
Nach Steuern und Dritten betrug der den Aktionären zuzurechnende Gewinn im Neunmonatszeitraum 392 Millionen nach 1,13 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Konsensschätzung der Analysten lag bei 384 Millionen Euro. Je Aktie betrug der Gewinn in den neun Monaten 4,99 (Vorjahr 15,07, Schätzung 5,07) Euro.
Die Nettokaltmiete stieg um 3,6 Prozent auf rund 712 Millionen Euro von 688 Millionen im Vorjahr. Die Markterwartung in der Konsensschätzung von Visible Alpha lag bei 713 Millionen.
Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) stieg leicht, auf 569 Millionen Euro von 545 Millionen, erwartet worden waren 556 Millionen.
Der Konzern gab an, keinen weiteren Refinanzierungsbedarf bis Herbst 2027 zu haben.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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