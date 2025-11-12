Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 2.0%  SPI 17’503 1.9%  Dow 47’928 1.2%  DAX 24’088 0.5%  Euro 0.9271 0.0%  EStoxx50 5’726 1.1%  Gold 4’117 -0.2%  Bitcoin 82’900 0.6%  Dollar 0.8006 0.0%  Öl 65 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Infineon-Aktie: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Emerging Markets-ETFs: Chancen nutzen, Risiken verstehen
LEG Immobilien-Aktie: Integration von Zukauf treibt Wachstum an
Ausblick: Deutsche Telekom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dividendenpolitik bekräftigt 12.11.2025 07:27:41

LEG Immobilien-Aktie: Integration von Zukauf treibt Wachstum an

LEG Immobilien-Aktie: Integration von Zukauf treibt Wachstum an

LEG Immobilien hat in den ersten neun Monaten zweistellige Wachstumsraten beim operativen Gewinn verzeichnet.

LEG Immobilien
59.86 CHF 1.23%
Kaufen Verkaufen

Der Düsseldorfer Immobilienkonzern, der im MDAX notiert ist, traut sich auch bereits eine Prognose für das kommende Jahr zu: Der bereinigte operative Gewinn FFO, aus dem sich die Dividende speist, soll moderat weiter wachsen, ebenso wie die Mieteinnahmen. Auch bekräftigte das Unternehmen seine Dividendenpolitik, der zufolge 100 Prozent des bereinigten FFO, den das Unternehmen AFFO nennt, an die Aktionäre ausgeschüttet werden soll. Darüber hinaus beinhaltet die Ausschüttung einen Teil der Verkaufserlöses von Immobilien.

Im Gesamtjahr will LEG Immobilien unter anderem weiterhin beim bereinigten FFO (AFFO) in der Spanne von 215 bis 225 Millionen Euro landen, die EBITDA-Marge bei 77 Prozent. Im kommenden Jahr dann soll der bereinigte FFO (AFFO) die Spanne 220 bis 240 Millionen Euro erreichen. Das Mietwachstum soll flächenbereinigt um 3,8 bis 4,0 Prozent zulegen.

LEG Immobilien steigert operativen Gewinn deutlich in 9 Monaten

LEG Immobilien hat in den ersten neun Monaten zweistellige Wachstumsraten beim operativen Gewinn verzeichnet. Dabei profitierte der Düsseldorfer Immobilienkonzern unter anderem von der Integration eines Zukaufs, Mietwachstum sowie "starkem Wachstum der Zusatzservices".

Im Zeitraum Januar bis September steigerte LEG Immobilien die Nettokaltmiete um knapp 7 Prozent auf rund 688 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn FFO (AFFO) stieg im Zeitraum um gut 19 Prozent auf 181,3 Millionen Euro, je Aktie betrug er 2,42 Euro nach 2,05. Der AFFO ist der um Investitionen bereinigte operative Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern FFO, ein wichtiger Wert in der Immobilienbranche.

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) stieg ebenfalls, um 11 Prozent auf 545 Millionen.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES

Weitere Links:

Juni 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der LEG Immobilien-Aktie angepasst
Was Analysten von der LEG Immobilien-Aktie erwarten
LEG Immobilien-Aktie fest: Zurück in den schwarzen Zahlen

Bildquelle: LEG Immobilien