LEG Immobilien-Aktie höher: Operatives Geschäft wächst trotz Gewinneinbruch

Der Wohnimmobilienkonzern LEG Immobilien hat in den ersten neun Monaten 2026 einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Gründe waren unter anderem eine niedrigere Bewertung und geringere Veräusserungserlöse der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien sowie höhere Zinsaufwendungen. Den grössten Einfluss hatte jedoch ein positiver Steuereffekt im Vorjahreszeitraum.

Gewinn sinkt deutlich, operatives Geschäft wächst

Der den Aktionären zuzurechnende Gewinn nach Steuern und Anteilen Dritter belief sich auf 392 Millionen Euro nach 1,13 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Damit übertraf LEG die Analystenerwartungen von 384 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie sank von 15,07 auf 4,99 Euro und lag damit leicht unter der Konsensschätzung von 5,07 Euro.

Im operativen Geschäft entwickelte sich der Konzern dagegen positiv: Die Nettokaltmiete stieg in den ersten neun Monaten um 3,6 Prozent auf rund 712 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 688 Millionen Euro gewesen. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich auf 569 Millionen Euro nach 545 Millionen Euro. Beide Kennzahlen lagen weitgehend im Rahmen beziehungsweise über den Markterwartungen.

Auch der bereinigte operative Gewinn FFO (AFFO), eine wichtige Kennzahl der Immobilienbranche, legte zu. Er erreichte 190 Millionen Euro nach 181,3 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang auf 174,3 Millionen Euro gerechnet. Der AFFO je Aktie stieg von 2,42 auf 2,47 Euro und übertraf damit ebenfalls die Prognose von 2,30 Euro. Die Kennzahl bezeichnet den um Investitionen bereinigten operativen Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern.

LEG verfehlt LTV-Ziel für 2026

Beim Verschuldungsgrad muss LEG dagegen Abstriche machen. Das bisherige Ziel, den Loan-to-Value (LTV) im laufenden Jahr auf 45 Prozent zu senken, ist nach Unternehmensangaben nicht mehr erreichbar. Als Gründe nannte der Konzern die im zweiten Halbjahr erwartete Abwertung des Immobilienportfolios sowie ein im dritten Quartal geringer als erwartet ausgefallenes Verkaufsvolumen. Das weiterhin schwierige Transaktionsumfeld verzögere zudem Abschlüsse und Portfolioübertragungen.

Zum Ende September lag der LTV bei 46,5 Prozent und damit unter dem Vorjahreswert von 48,3 Prozent. Gegenüber Ende Juni war die Kennzahl allerdings gestiegen, unter anderem infolge der Dividendenausschüttung im dritten Quartal. Zum Jahresende 2025 hatte der LTV noch 46,8 Prozent betragen. An der Ambition, eine Quote von 45 Prozent zu erreichen, hält LEG fest und will dieses Ziel im kommenden Jahr konsequent weiterverfolgen.

Jahresprognose bestätigt – Ausblick auf 2027

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte der im MDAX notierte Düsseldorfer Konzern seine Prognose. Demnach soll der bereinigte operative Gewinn FFO (AFFO) weiterhin 220 bis 240 Millionen Euro erreichen.

Auch für 2027 gab LEG einen Ausblick: Der AFFO soll dann auf 230 bis 250 Millionen Euro steigen. Beim Mietwachstum rechnet das Unternehmen mit einer Zunahme von 2,9 bis 3,1 Prozent. Damit dürfte das Wachstum etwas langsamer ausfallen als 2026, in den Folgejahren soll es wieder stärker zulegen.

LEG bekräftigte zudem seine Dividendenpolitik. Demnach sollen 100 Prozent des bereinigten FFO, den das Unternehmen als AFFO bezeichnet, an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Zusätzlich soll ein Teil der Erlöse aus Immobilienverkäufen in die Ausschüttung einfliessen.

Keine weiteren Refinanzierungen bis Herbst 2027

Mit Blick auf die Finanzierungssituation teilte LEG mit, bis Herbst 2027 keinen weiteren Refinanzierungsbedarf zu haben.

Die Aktie von LEG Immobilien legt auf XETRA zeitweise 1,29 Prozent auf 50,30 Euro zu.

DOW JONES