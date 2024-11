LEG-Aktie schwächelt: LEG Immobilien kauft Mehrheit an Brack Capital Properties

Zusammen mit den bereits 2021/22 erworbenen 35,52 Prozent der BCP-Anteile stockt LEG ihren Anteil zunächst auf 88,20 Prozent auf. Darüber hinaus hat sich ADLER verpflichtet, die restlichen von ihr gehaltenen 10,1 Prozent Anteile für den Fall eines öffentlichen Erwerbsangebots der LEG hinsichtlich der BCP einzuliefern. Für den Fall eines ausbleibenden öffentlichen Erwerbsangebots räumt die LEG der ADLER zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Verkaufsoption hinsichtlich des verbliebenen BCP-Anteils ein.

Der cash-finanzierte Kaufpreis für die gesamte 62,78-prozentige Beteiligung der ADLER an der BCP beläuft sich auf circa 219 Millionen Euro. Der Preis von 45 Euro pro Aktie entspricht einem Abschlag von 48 Prozent auf den von der BCP im ersten Halbjahr 2024 ausgewiesenen Nettosachvermögenswert (Net Tangible Asset Value - NTA), so dass sich ein positiver Effekt auf den NTA je Aktie der LEG ergibt. Für 2025 wird ein neutraler Effekt auf das bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted Funds From Operations - AFFO) je Aktie erwartet.

Wesentliche Effekte auf den Beleihungsquotient (Loan to Value Quotient - LTV) sind nicht zu erwarten. Mittelfristig soll das Profitabilitätsniveau der BCP auf das der LEG angehoben werden, insbesondere mittels Synergiehebung in den Bereichen Finanzierung, Bewirtschaftung und Verwaltung. Somit soll die Transaktion zum AFFO-Wachstum beitragen. Der Vollzug der Transaktion hinsichtlich des 52,68-prozentigen Anteils ist für Anfang 2025 geplant; die kontrollrechtliche Freigabe liegt bereits vor. Der Vollerwerb (einschliesslich eines Squeeze-out verbleibender Minderheitseigner und Delisting) wird in den kommenden Monaten danach erwartet.

Die Aktie von LEG Immobilien steht nachbörslich auf Tradegate zeitweise bei 85,70 Euro und damit 0,65 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss. Aktien von ADLER verteuern sich nachbörslich gegenüber dem XETRA-Schluss zeitweise um 12,81 Prozent auf 0,4050 Euro.

