LEG-Aktie schwächelt: CFO sieht in Portfolioausbau wichtigen strategischen Schritt

"Künftig liegen 20 Prozent unserer Bestände ausserhalb Nordrhein-Westfalens, bisher waren es 8 Prozent", sagte die CFO der Börsen-Zeitung.

Insgesamt hat sich der im MDAX gelistete Immobilienkonzern knapp 28.000 Wohnungen aus dem Portfolio des angeschlagenen Konkurrenten ADLER gesichert. Das erste Portfolio, das zum Jahreswechsel auf die LEG überging, umfasst 15.400 Wohnungen und wird vollständig mit Fremdmitteln finanziert. Wie die Akquisition der niederländischen Wohnimmobiliengesellschaft BCP finanziert werden soll, liess Schröter dagegen offen.

Anfang Dezember hatte LEG bekannt gegeben, 31 Prozent an der BCP NV mit einem Portfolio von mehr als 12.000 Einheiten in Deutschland zu erwerben. Darüber hinaus hat sich LEG über eine Call-Option den Zugriff auf weitere Anteile gesichert. Dass diese Call-Option auch gezogen wird, steht für die Finanzchefin ausser Frage. "Wenn wir für eine Option Geld ausgeben, gehen wir natürlich davon aus, die Option auch zu ziehen", sagte sie der Zeitung.

In Summe, also einschliesslich Call-Option, würde der jüngste Portfolioausbau die LEG 2,5 Milliarden Euro kosten, was die Verschuldung ohne weitere Bestandsaufwertung über die Ziellinie hinaus schiessen lassen würde. Nach den Worten der Finanzchefin ist das den Augen der Investoren jedoch unproblematisch. "Den Investoren ist wichtig, dass wir eine nachhaltige Kapitalstruktur haben, die künftiges Wachstum nicht einschränkt", sagte Schröter.

"Das Rating steht für die Aktieninvestoren genauso im Fokus wie für Debt-Investoren." Das liege nicht nur an den Bestandsaufwertungen der vergangenen Jahre, sondern auch daran, dass "wir mit Adler einen Spieler im Markt haben, der aufgrund der Verschuldung mit dem Vertrauen der Aktieninvestoren zu kämpfen hat".

Die LEG-Aktie muss aktuell im XETRA-Handel 0,13 Prozent auf 117,30 Euro abgeben.

FRANKFURT (Dow Jones)