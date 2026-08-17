Leeku Industrial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Leeku Industrial hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Leeku Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 259.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 168.00 KRW je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51.39 Prozent auf 190.75 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 126.00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch