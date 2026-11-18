Leeku Industrial präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 406.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Leeku Industrial -17.000 KRW je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 177.42 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Leeku Industrial einen Umsatz von 131.27 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch