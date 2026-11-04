Leejam Sports Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Leejam Sports Company Registered hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.37 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.57 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 451.0 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 438.7 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch