Leef Brands präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.08 Prozent auf 11.3 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch