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12.08.2026 06:37:00
Lee Feed Mill präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lee Feed Mill äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 THB. Im Vorjahresviertel hatte Lee Feed Mill 0.090 THB je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16.86 Prozent zurück. Hier wurden 593.5 Millionen THB gegenüber 713.9 Millionen THB im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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