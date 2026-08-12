Lee Feed Mill öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lee Feed Mill hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.03 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lee Feed Mill 0.090 THB je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Lee Feed Mill 593.5 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 713.9 Millionen THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch