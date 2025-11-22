Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’633 0.7%  SPI 17’342 0.5%  Dow 46’245 1.1%  DAX 23’092 -0.8%  Euro 0.9309 0.2%  EStoxx50 5’515 -1.0%  Gold 4’066 -0.3%  Bitcoin 68’239 -2.3%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 62.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278VAT31186490Swiss Re12688156
Top News
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Tesla-Aktie im Visier: Chancen, Risiken und Faktoren für die Kursentwicklung
Korrelation bei ETFs: Der unterschätzte Schlüssel zur echten Diversifikation
US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen Rekordambitionen und skeptischen Anlegern
Suche...

Lee Enterprises Aktie 946778 / US5237681094

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.11.2025 05:52:08

Lee Enterprises CFO Tim Millage To Step Down In 2026

(RTTNews) - Lee Enterprises Inc. (LEE) announced that Chief Financial Officer Tim Millage will depart the company early next year to pursue a calling outside of corporate life. After nearly a decade of leading financial organizations in public companies, he will become an Executive Pastor at Coram Deo Bible Church in Davenport, Iowa.

The company has begun a search for a new Chief Financial Officer. Millage's resignation will be effective February 28, 2026, and he has agreed to provide consulting services to Lee Enterprises through May 31, 2026 to support the transition.

Nachrichten zu Lee Enterprises Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Lee Enterprises Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

21.11.25 BNP Paribas: Jahresendrallye - alles andere als unwahrscheinlich
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
21.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
20.11.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
20.11.25 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’123.92 19.75 S5MBPU
Short 13’395.97 13.78 S0IB1U
Short 13’916.84 8.74 S83BOU
SMI-Kurs: 12’632.67 21.11.2025 17:30:12
Long 12’098.54 19.60 SPMB5U
Long 11’821.61 13.71 SQBBAU
Long 11’328.91 8.93 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds
UBS-Aktie mit Verlusten: Aktienrückkaufprogramm 2025 beendet
Unsicherheit über US-Zinspolitik: SMI dank Schwergewichten letztlich fester -- DAX schliesst mit Abgaben -- Wall Street zum Handelsende fest -- Asiens Börsen gehen tiefrot ins Wochenende
Rheinmetall Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Rheinmetall
Ray Dalio sieht Gefahr: Fed-Politik könnte neue Krise auslösen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen
Diageo senkt Prognose mit Verweis auf niedrigeren China-Absatz
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag
Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 47/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:49 Wadephul: Keine Hektik bei US-Plan für Ukraine
22:17 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Anleger greifen auf niedrigerem Niveau zu
22:13 AKTIE IM FOKUS 2: Eli Lilly knackt Marke von 1 Billion Dollar Börsenwert
22:12 ROUNDUP: Weltklimakonferenz geht in die Verlängerung
22:12 Aktien New York Schluss: Anleger greifen auf niedrigerem Niveau zu
22:06 Weltklimakonferenz geht in die Verlängerung
20:52 Devisen: Eurokurs stabilisiert sich über 1,15 US-Dollar
20:39 ROUNDUP/Trump 2: Ukraine soll US-Plan bis Donnerstag akzeptieren
20:28 Merz: Wir müssen raus aus der Abhängigkeit von US-Techfirmen
20:12 Warken: 'Wir wollen das System nicht kaputtsparen'