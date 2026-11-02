Ledyard Financial Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ledyard Financial Group liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ledyard Financial Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ledyard Financial Group 0.460 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Ledyard Financial Group mit einem Umsatz von insgesamt 13.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24.34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch