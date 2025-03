Leclanché wandelt Schulden im Umfang von bis zu 25,4 Millionen in Eigenkapital um

Das Vorgehen wurde von den Aktionären im vergangenen Juni bewilligt.

So werde mit der Umwandlung von bis zu 25,4 Millionen Franken in Eigenkapital fortgefahren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die dafür notwendigen neu ausgegebenen Aktien werden dem bedingten Aktienpool entnommen.

Zudem sind in der Umwandlung auch die Zinsen enthalten, was eine zusätzliche finanzielle Entlastung bedeutet, da die Zinszahlungen nicht mehr erforderlich sind, wie es weiter heisst. Diese Massnahme werde die finanzielle Position des Unternehmens weiter stärken und mehr Flexibilität zur Unterstützung der strategischen Wachstumsinitiativen verschaffen.

Im vergangenen Sommer hatte Leclanché mit der Private-Equity-Gesellschaft Pinnacle International Capital einen Rahmenvertrag zur Gründung eines Joint Ventures unterzeichnet. In der Folge wurde Pinnacle der neue Ankeraktionär von Leclanché. Im Februar wurde zudem bekanntgegeben, dass die angekündigte Partnerschaft weiter vorangetrieben werde.

Der Plan mit der Gründung des Joint Ventures sah vor, dass Pinnacle Leclanché mit 360 Millionen Franken finanzieren und danach 40 Prozent an Leclanché halten wird. Zudem hat Pinnacle die Option, weitere Anteile an Leclanché zu erwerben.

Der Verwaltungsrat hat zudem beschlossen, das jährliche Bonusprogramm für die Geschäftsleitung anzupassen, wie es weiter heisst. Künftig würden die Kursziele der Leclanché-Aktie in die endgültige Berechnung der Jahresboni einbezogen. Diese Entscheidung bringe die Interessen der Geschäftsleitung mit denen der Aktionäre in Einklang.

Yverdon-les-Bains (awp)