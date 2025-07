Leclanché-Mehrheitsaktionär nominiert Pacaud und Houillon für den Verwaltungsrat

Zürich (awp) - Die Mehrheitsaktionärin von Leclanché SEF-LUX nominiert für die anstehende Generalversammlung Anfang August noch zwei weitere Kandidaten für das Verwaltungsrat. Jean-Michel Pacaud sowie Raphaël Houillon sollen ebenfalls in das Aufsichtsgremium gewählt werden, heisst es in einer Mitteilung des Batterieherstellers vom Montagabend.

In der Einladung zur Generalversammlung, die Ende Juni veröffentlicht wurde, würden aktuell drei Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen. Am 5. August sollen nun noch zwei weitere neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt werden, um diesen "zu stärken". Der Leclanché-VR unterstützt die Wahl von Pacaud und Houillon, wie Verwaltungsratspräsident Lex Bentner laut Mitteilung sagte.

Jean-Michel Pacaud ging den Angaben zufolge nach einer 36-jährigen Karriere - davon 20 Jahre als Partner - im Juni 2022 bei EY Luxemburg in den Ruhestand. Er sei derzeit unabhängiges Verwaltungsratsmitglied von drei in Luxemburg ansässigen Finanzinstituten und sitze im Verwaltungsrat mehrerer Handelsunternehmen. Zu seinen Fachgebieten gehören unter anderem Wirtschaftsprüfung, Governance sowie M&A-Transaktionen.

Raphaël Houillon verfügt laut Mitteilung über mehr als 13 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Umstrukturierung und grenzüberschreitende Investitionen. Er berate Familienunternehmen und institutionelle Investoren in den Bereichen Strategie, Governance und langfristige Wertschöpfung.

ys/