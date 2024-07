Leclanché gewinnt Pinnacle über gemeinsames Joint Venture als Ankeraktionär

Kommt dieses zustande, wird Pinnacle neuer Ankeraktionär von Leclanché

Gemäss einer am Dienstagabend veröffentlichten Vereinbarung werden Pinnacle und Leclanché ein Joint Venture gründen, das von Pinnacle mit bis zu 360 Millionen Franken finanziert wird. Leclanché selbst wird eine Sacheinlage von 50 Prozent in das Joint Venture einbringen. Die Private-Equity-Gesellschaft übernimmt damit einen Anteil von rund 40 Prozent an Leclanché, wie es in der Mitteilung heisst.

Und das könnte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein: Pinnacle erhalte eine weitere Option, für bis zu 240 Millionen Franken einen zusätzlichen Anteil von bis zu 30 Prozent an Leclanché zu erwerben, heisst es weiter. Ob der gesamte Plan in die Tat umgesetzt wird, hänge aber noch von einer technischen Prüfung und einer erfolgreichen Due Diligence ab, betonte Leclanche in der Mitteilung.

Diese Due Diligence hat laut Mitteilung am (gestrigen) Montag begonnen. Ziel der strategischen Partnerschaft ist es, den Businessplan von Leclanché und den Ausbau der Geschäftstätigkeit vollständig zu finanzieren. In einem ersten Schritt soll das Joint Venture die Entwicklung einer Batterieanlage in Deutschland und eines Betriebs im Nahen Osten finanzieren.

Leclanché hatte erst kürzlich eine umfassende Restrukturierung abgeschlossen. Im Zentrum stand die Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital, um die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu stärken. So wurden Ende Juni bestehende Verbindlichkeiten in Höhe von 84,7 Millionen Franken durch eine ordentliche Kapitalerhöhung in Eigenkapital umgewandelt.

Der neue Partner Pinnacle International Capital ist nach eigenen Angaben ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Immobilienentwicklungen und Buyout-Investitionen insbesondere in den Sektoren Energie, Technologie und Immobilien spezialisiert hat. Laut seiner Linkedin-Site hat das Unternehmen den Hauptsitz in Riad, Saudi-Arabien.

Yverdon (awp)