Leclanché ernennt Pasquale Foglia zum stellvertretenden Finanzchef

Yverdon-les-Bains (awp) - Der angeschlagene Batteriehersteller Leclanché erhält schon wieder einen neuen stellvertretenden Finanzchef. Pasquale Foglia werde bis auf weiteres diese Funktion übernehmen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Foglia übernimmt das Amt von Jean-François Stenger, der dieses erst im Juni angetreten hatte. Stenger habe nun jedoch beschlossen, das Unternehmen zu verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu widmen, hiess es weiter.

Foglia habe 25 Jahre Erfahrung in der internationalen Unternehmensfinanzierung in öffentlichen und privaten Unternehmen. Im Laufe seiner Karriere war er laut Communiqué bereits für Procter and Gamble, Duracell und Unilabs tätig.

