Leclanché erhält Auftrag aus Deutschland für Batteriespeicher

Yverdon-les-Bains (awp) - Der Batteriehersteller Leclanché hat einen Auftrag für die Lieferung eines Batteriespeichersystems für einen Solarpark in Deutschland erhalten. Es handle sich dabei um das erste "LeBlock"-System, das in Deutschland zum Einsatz komme, teilte das Westschweizer Unternehmen am Mittwoch mit. Zu den finanziellen Einzelheiten machte es keine Angaben.

Leclanché liefere nun ein 11,9-MWh-LeBlock-Batteriespeichersystems an die deutsche Olmatic, heisst es weiter. Im Solarpark Sembach nahe Kaiserslautern werde dazu ein schlüsselfertiger Li-Ion-Batteriespeicher errichtet. Dieser diene als Zwischenspeicher zur Frequenzregulierung und Stabilisierung des Energienetzes. Der Solarpark Sembach wurde laut den Angaben 2006 eingeweiht und ist eine der grössten Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Rheinland-Pfalz.

tp/