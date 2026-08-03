Leclanché beantragt weitere Fristverlängerung für Geschäftsbericht 2025

Nach einer Fristerstreckung vorerst bis Ende Mai und später bis Ende Juli, ersucht das Unternehmen nun um eine weitere Fristverlängerung.

Der in Finanznot steckende Batteriehersteller hat bei der SIX Exchange Regulation (SER) eine neue Fristverlängerung beantragt, wie er am Montag mitteilte. Eine konkreten Zeithorizont nennt er indes nicht. Leclanché will aber über den Entscheid der SER informieren, sobald dieser gefallen ist.

Die Aktien von Leclanché sind seit dem 1. Juni 2026 vorübergehend vom Handel an der SIX Swiss Exchange ausgesetzt. Das Westschweizer Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem strategischen Partner über eine zusätzliche Finanzierung.

Diese Gespräche seien weiterhin im Gang, heisst es in der aktuellen Mitteilung, sie benötigten mehr Zeit als ursprünglich gedacht. Die Zusammenarbeit mit einem neuen Partner soll Leclanché ermöglichen, die Fähigkeit unter Beweis zu stellen, den Betrieb mindestens bis Juni 2027 sicherzustellen.

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Yverdon-les-Bains (awp)