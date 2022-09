Leclanché baut Verwaltungsrat mit neuen Vertretern von Mehrheitsaktionär um

Yverdon-les-Bains (awp) - Beim Batteriehersteller Leclanché kommt es auf die kommende Generalversammlung zu einer Reihe von Wechseln im Verwaltungsrat. Fünf bisherige Mitglieder treten nicht mehr zu Wahl in das Gremium an. Mit der Nomination von vier neuen Mitgliedern soll der Mehrheitsaktionär SEFAM eine strategische Rolle im Verwaltungsrat übernehmen.

Nicht mehr antreten werden an der Generalversammlung vom 30. September die Verwaltungsräte Stefan Müller, Lluís Fargas Mas, Toi Wai David Suen, Axel Maschka sowie Tanyi Fan, teilte Leclanché am Freitag mit. Neu zur Wahl vorgeschlagen werden dagegen Shanu Sherwani, Alexander Rhea, Marc Lepièce und Bernard Pons. Mit ihrer Wahl könne das Unternehmen die Beziehung zu seinem Mehrheitsaktionär SEFAM weiter stärken, wird Verwaltungsratspräsident Stefan Müller zitiert. SEFAM habe in den letzten sechs Jahren rund 400 Millionen Franken investiert, erinnert Leclanché in der Mitteilung.

Der laufende M&A-Prozess für Leclanché E-Mobility verlaufe derweil "zufriedenstellend", schreibt das Unternehmen weiter. "Obwohl wir weiterhin zuversichtlich sind, kann der Ausgang eines M&A-Prozesses nicht garantiert werden", heisst es allerdings gleichzeitig.

Leclanché hatte Ende vergangenes Jahr zunächst angekündigt, dass der Geschäftsbereichs E-Mobility mit einem "Spac" zusammengelegt werden solle. Im Sommer berichtete der Batterieherstellers allerdings über Gespräche mit grossen Industrieunternehmen bezüglich einer strategischen Investition in den Geschäftsbereich.

