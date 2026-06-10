Leclanché-Aktie: Weiteren Aufschub für Publikation des Jahresberichts 2025 erhalten

Die SIX Exchange Regulation bewilligte eine Verschiebung bis spätestens 31. Juli 2026, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der Entscheid wurde den Angaben zuvolge vom Emittentenausschuss der Börse am 9. Juni 2026 gefällt. Bereits zuvor war die Frist zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts vom 30. April auf den 31. Mai 2026 verlängert worden. Angaben zum Grund der erneuten Verschiebung machte das Unternehmen nicht.

Die Aktien von Leclanché bleiben weiterhin vom Handel ausgesetzt, bis der Jahresbericht veröffentlicht und bei der Börsenaufsicht eingereicht worden ist, wie es weiter hiess.

Die aktuelle Ausnahmegenehmigung ist an verschiedene Auflagen geknüpft. So muss das Unternehmen die Öffentlichkeit zeitnah über wesentliche Entwicklungen informieren.

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Yverdon-les-Bains (awp)