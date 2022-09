Leclanché-Aktie unter Druck: Leclanché-Aktionäre befinden Ende September über Umschuldung

Konkret schlägt der Verwaltungsrat die Umwandlung von Schulden in Höhe von 41,3 Millionen Franken in Aktien vor, teilte Leclanché am Dienstag mit.

In diesen Deal eingewilligt hatten die Lechanché-Aktionäre Sefam und Golden Partner. Sefam hat gemäss früheren Angaben in den letzten sechs Jahren rund 400 Millionen Franken in Leclanché investiert. Das Unternehmen hatte im Geschäftsjahr 2021 einen Nettoverlust von 80 Millionen eingefahren.

Gleichzeitig wird der Mehrheitsaktionär Sefam mit der GV eine Mehrheit im Verwaltungsrat übernehmen, wie Ende letzter Woche angekündigt worden war. Fünf bisherige Mitglieder treten nicht mehr zu Wahl an, während Sefam vier eigene Vertreter für das Gremium nominiert.

Die Leclanché-Aktie verliert im frühen Schweizer Handel 3,97 Prozent auf 0,50 CHF.

Yverdon (awp)