Leclanché-Aktie: Leclanché soll Batteriesysteme für Hybridfähren liefern

Auftraggeber sind die Fährbetreiber Stena Line und Brittany Ferries.

Die Fähren zählen zu den grössten Projekten für Hybridschiffe, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Schiffe werden zwischen Portsmouth in Grossbritannien und den Häfen Saint-Malo und Caen in Frankreich verkehren.

Die Batteriesysteme sind auf eine Leistung von 11,3 MWh ausgelegt und basieren auf der neuesten Zelltechnologie von Leclanché. Die beiden Schiffe sollen in den Jahren 2024 und 2025 ausgeliefert werden.

Die beiden fast 195 Meter langen E-Flexer-Hybridfähren wurden von Stena RoRo (einer Tochtergesellschaft der Stena Line) in Zusammenarbeit mit Brittany Ferries entworfen und entwickelt. Sie werden für einen Zeitraum von zehn Jahren an Brittany Ferries für den Betrieb zwischen Portsmouth und Frankreich verchartert.

cf/

Yverdon-les-Bains (awp)