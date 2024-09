Leclanché-Aktie gesucht: Fortschritte bei strategischer Partnerschaft mit Pinnacle

Die Private-Equity-Gesellschaft bestätigte einen bislang reibungslosen Ablauf des Due-Dilligence-Prozesses.

Die Zusammenarbeit beider Teams spiegle das "gemeinsame Vertrauen in die Marktposition von Leclanché wider", heisst es dazu in einer Mitteilung vom Mittwoch. Sobald die strategische Partnerschaft umgesetzt sei, werde sie den Geschäftsplan von Leclanché und den Ausbau der Geschäftstätigkeit vollständig finanzieren. Wann der Prüfprozess abgeschlossen sein wird, ist noch offen.

Im Juli hatte der Batteriehersteller die geplante Gründung eines Joint Ventures bekannt gegeben, das von Pinnacle mit 360 Millionen Franken finanziert werden soll und wonach der Investor dann 40 Prozent an Leclanché halten wird. Zudem hat Pinnacle die Option, für bis zu 240 Millionen einen weiteren Anteil von bis zu weiteren 30 Prozent an Leclanché zu erwerben.

Pinnacle unterstütze die Vision von Leclanché in Schlüsselsektoren wie Schienenverkehr, Schifffahrt, Schwerlastverkehr, Spezialfahrzeuge und stationäre Energiespeicher und will die Marktpräsenz ausbauen, heisst es in der Mitteilung weiter. So ziele die Partnerschaft darauf ab, durch zwei neue 2-GWh-Anlagen in Europa und im Nahen Osten die eigenen Produktionsstätten vor Ort auszubauen. Damit soll beispielsweise die wachsende Nachfrage nach Energiespeicherlösungen bedient werden.

An der SIX legt die Leclanché-Aktie am Mittwoch zeitweise um 7,14 Prozent auf 0,18 Franken zu.

dm/ra

Yverdon (awp)