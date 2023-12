Leclanché-Aktie: Börsenaufsicht fordert Busse von 15'000 Franken - mehreren Wechseln im Verwaltungsrat

Der Westschweizer Batterie-Hersteller muss 15'000 Franken zahlen.

Leclanché habe eine nach Handelsschluss verbreitete Ad hoc-Mitteilung bereits einen Tag zuvor vor Handelseröffnung auf ihrer Website veröffentlicht, begründet die SER ihren Entscheid am Freitag. Die nicht gleichzeitige Bekanntgabe von kursrelevanten Tatsachen stelle einen Verstoss gegen das Gleichbehandlungsgebot dar. Der Bescheid sei rechtskräftig.

Das Verschulden wurde von der Regulierungsstelle als "fahrlässig" und die Verletzung insgesamt als "schwer" beurteilt. Bei der Höhe der Busse wurde sowohl die Sanktionsempfindlichkeit des Unternehmens als auch die Tatsache berücksichtigt, dass in den vergangenen drei Jahren keine Sanktion verhängt worden sei. Zudem habe sich Leclanché kooperativ und einsichtig gezeigt, was sich strafmindernd ausgewirkt habe.

Leclanché mit mehreren Wechseln im Verwaltungsrat - a.o. GV einberufen

Beim Batteriehersteller Leclanché kommt es zu mehreren Wechseln im Verwaltungsrat: Verwaltungsratspräsident Alexander Rhea gibt sein Amt ab, verbleibt aber im Aufsichtsgremium. Zudem tritt Bernard Pons per 31. Dezember aus dem Verwaltungsrat aus.

Aus diesem Grund beruft das Westschweizer Unternehmen gemäss eigenen Angaben vom Freitag auf den 12. Januar eine ausserordentliche Generalversammlung ein. An dieser sollen zwei neue Mitglieder, Lex Bentner und Abdallah Chatila, in den Verwaltungsrat gewählt werden. Bentner soll neuer Verwaltungsratspräsident werden, wie Leclanché weiter in der Einladung zur a.o. GV mitteilte.

dm/kw

Zürich (awp)