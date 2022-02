Leclanché-Aktie: Batteriebrand von Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht

Am (heutigen) Freitag habe sich am Morgen am Standort an der Avenue des Sports in Yverdon-les-Bains ein Batteriepack entzündet, teilte Leclanché gleichentags mit.

Die sofort alarmierte Feuerwehr habe den Brand mit weiteren Rettungskräften schnell unter Kontrolle gebracht. Vorsichtshalber seien fünf Angestellte, die sich in der Nähe des Packs befanden, im Krankenhaus von Yverdon-les-Bains untersucht worden, wo keine Verletzungen oder Vergiftungen festgestellt wurden. Die Angestellten seien bereits wieder zu Hause.

