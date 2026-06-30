Leclanche Aktie 11030311 / CH0110303119
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30.06.2026 08:39:00
Leclanché-Aktie: Ausserordentliche Generalversammlung in diesem Monat
Der finanziell angeschlagene Batteriehersteller Leclanché lädt zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein.
Denn durch die Verschiebung des Jahresabschlusses könne die normale Generalversammlung nicht fristgerecht stattfinden und die Amtszeit der VR-Mitglieder würde auslaufen, wie aus der Einladung am Dienstag hervorgeht.
Das Unternehmen hatte Anfang Juni eine Fristverlängerung für die Publikation des Jahresberichts 2025 von der SIX Exchange Regulation bis zum 31. Juli erhalten. Die Aktien von Leclanché bleiben vom Handel ausgesetzt, bis der Jahresbericht veröffentlicht und bei der Börsenaufsicht eingereicht worden ist.
dm/hr
Zürich (awp)
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