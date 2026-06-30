Leclanché-Aktie: Ausserordentliche Generalversammlung in diesem Monat

Diese findet am 22. Juli statt und soll insbesondere eine Wiederwahl der Verwaltungsräte ermöglichen.

Denn durch die Verschiebung des Jahresabschlusses könne die normale Generalversammlung nicht fristgerecht stattfinden und die Amtszeit der VR-Mitglieder würde auslaufen, wie aus der Einladung am Dienstag hervorgeht.

Das Unternehmen hatte Anfang Juni eine Fristverlängerung für die Publikation des Jahresberichts 2025 von der SIX Exchange Regulation bis zum 31. Juli erhalten. Die Aktien von Leclanché bleiben vom Handel ausgesetzt, bis der Jahresbericht veröffentlicht und bei der Börsenaufsicht eingereicht worden ist.

dm/hr

Zürich (awp)