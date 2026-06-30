Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’224 0.4%  SPI 20’041 0.4%  Dow 52’183 0.6%  DAX 24’627 -0.2%  Euro 0.9225 0.0%  EStoxx50 6’232 0.2%  Gold 4’028 0.3%  Bitcoin 48’136 -0.9%  Dollar 0.8094 0.2%  Öl 72.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Leclanché-Aktie: Ausserordentliche Generalversammlung in diesem Monat
Goldpreis droht grösster Monatsverlust seit über 17 Jahren
Infracore-Aktie vor IPO im Blick: Angebotspreis festgelegt
DroneShield-Aktie im Plus: Was den Anteilsschein derzeit stützt und was belastet
Rückschlag beim Ölpreis nimmt EZB-Währungshütern die Eile
Suche...
Plus500 Depot

Leclanche Aktie 11030311 / CH0110303119

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Wahl der der VR-Mitglieder 30.06.2026 08:39:00

Leclanché-Aktie: Ausserordentliche Generalversammlung in diesem Monat

Leclanché-Aktie: Ausserordentliche Generalversammlung in diesem Monat

Der finanziell angeschlagene Batteriehersteller Leclanché lädt zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein.

Leclanche
0.08 CHF 1.23%
Kaufen Verkaufen
Diese findet am 22. Juli statt und soll insbesondere eine Wiederwahl der Verwaltungsräte ermöglichen.

Denn durch die Verschiebung des Jahresabschlusses könne die normale Generalversammlung nicht fristgerecht stattfinden und die Amtszeit der VR-Mitglieder würde auslaufen, wie aus der Einladung am Dienstag hervorgeht.

Das Unternehmen hatte Anfang Juni eine Fristverlängerung für die Publikation des Jahresberichts 2025 von der SIX Exchange Regulation bis zum 31. Juli erhalten. Die Aktien von Leclanché bleiben vom Handel ausgesetzt, bis der Jahresbericht veröffentlicht und bei der Börsenaufsicht eingereicht worden ist.

dm/hr

Zürich (awp)

Weitere Links:

Leclanché: Weitere Fristverlängerung für Geschäftsbericht 2025 beantragt

Bildquelle: Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!