LECIP vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LECIP gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39.03 JPY gegenüber -26.020 JPY im Vorjahresquartal.

LECIP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.09 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 73.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch