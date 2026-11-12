LECIP: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

LECIP lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7.67 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 11.44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.88 Prozent zurück. Hier wurden 4.64 Milliarden JPY gegenüber 4.78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch