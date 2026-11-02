Lear: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lear äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lear ein EPS von 2.02 USD je Aktie vermeldet.

Lear hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.77 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch