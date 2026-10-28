LEAP India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LEAP India präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.551 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 2.12 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch