Leader Harmonious Drive Systems A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Leader Harmonious Drive Systems A hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.28 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Leader Harmonious Drive Systems A ein EPS von 0.220 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Leader Harmonious Drive Systems A mit einem Umsatz von insgesamt 242.3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 56.10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch