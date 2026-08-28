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28.08.2026 06:37:00
Leader Harmonious Drive Systems A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Leader Harmonious Drive Systems A präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0.20 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Leader Harmonious Drive Systems A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.180 CNY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Leader Harmonious Drive Systems A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35.87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 208.4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 153.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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