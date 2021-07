Leadec verstärkt sich im Bereich Elektroanlagen

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenauftakt etwas fester, während sich der deutsche Leitindex am Montag auf Richtungssuche begibt. An Asiens Börsen waren zum Start in die neue Woche klare Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zogen am Freitag deutlich an.